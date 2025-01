CET1-Quote im Blick

Die ING Groep zieht sich mit dem Verkauf ihres Russland-Geschäfts aus dem Land zurück und rechnet daraus mit einer Belastung von 700 Millionen Euro.

Werte in diesem Artikel

Die niederländische Bank erklärte, dass der Verkauf auch ihre CET1-Quote - ein Maß für die finanzielle Stabilität - um fünf Basispunkte reduzieren würde.

Wer­bung Wer­bung

ING verkauft das Geschäft an Global Development, ein russisches Unternehmen im Besitz eines in Moskau ansässigen Finanzinvestors. Wie die Bank weiter mitteilte, wurde seit Februar 2022 kein Neugeschäft mehr in dem Land getätigt. Die Aktivitäten dort seien reduziert worden und das Geschäft von den Netzwerken und Systemen der Bank getrennt. Außerdem sei das Kreditengagement gegenüber russischen Kunden um mehr als 75 Prozent reduziert.

Die ING Groep hat keine finanziellen Details des Verkaufs bekannt gegeben.

An der EURONEXT Amsterdam geben ING-Papiere zeitweise um 0,18 Prozent nach auf 15,96 Euro.

DOW JONES