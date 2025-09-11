Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Freitagabend billiger

Kurs der Chipotle Mexican Grill

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 38,57 USD nach.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 38,57 USD. Das bisherige Tagestief markierte Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 38,34 USD. Bei 38,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 951.885 Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 66,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei einem Wert von 38,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 0,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Aktie aus.

