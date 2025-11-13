DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.857 -2,4%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
Aktie im Fokus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend in Grün

13.11.25 20:23 Uhr

13.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,41 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
26,87 EUR -0,03 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,92 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,38 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.226.136 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 52,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,75 USD ab. Mit Abgaben von 5,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.10.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,51 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

mehr Analysen