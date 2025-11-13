Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich Chipotle Mexican Grill

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 31,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 31,63 USD. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 31,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,38 USD. Zuletzt wechselten 376.312 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 52,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,75 USD am 12.11.2025. Mit einem Kursverlust von 5,94 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 3,00 Mrd. USD gegenüber 2,79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

