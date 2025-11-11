Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 99,43 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 99,43 USD. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,27 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,07 USD. Zuletzt wechselten 220.140 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,867 USD je Circle Internet Group-Aktie.
