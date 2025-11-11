Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag auf rotem Terrain

Circle Internet Group im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 99,43 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 99,43 USD. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,27 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,07 USD. Zuletzt wechselten 220.140 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,867 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

