Circle Internet Group im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag auf rotem Terrain

11.11.25 16:08 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 99,43 USD.

Circle Internet Group
87,00 EUR -3,20 EUR -3,55%
Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 99,43 USD. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,27 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,07 USD. Zuletzt wechselten 220.140 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,867 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

