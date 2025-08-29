Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 67,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 67,78 USD. Das Tagestief markierte die Cisco-Aktie bei 67,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 68,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 830.230 Cisco-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Analysten bewerten die Cisco-Aktie im Durchschnitt mit 70,00 USD.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,05 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

