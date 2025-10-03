DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.342 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.798 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,48 +0,3%Gold3.887 +0,8%
Notierung im Blick

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco wird am Freitagabend ausgebremst

03.10.25 20:23 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco wird am Freitagabend ausgebremst

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Cisco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 68,20 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 68,20 USD. Zwischenzeitlich weitete die Cisco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,67 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 67,92 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.563.049 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,55 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 6,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 23,59 Prozent sinken.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,05 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

