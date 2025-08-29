Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Dienstagabend mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Der Cisco-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 68,07 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 68,07 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Cisco-Aktie bis auf 67,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,11 USD. Bisher wurden heute 2.102.142 Cisco-Aktien gehandelt.
Bei 72,55 USD markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,66 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
