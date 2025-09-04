Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Cisco. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 66,84 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 66,84 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 66,48 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 2.923.365 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 72,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 7,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 47,86 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 28,40 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 USD an.

Am 13.08.2025 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,05 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick