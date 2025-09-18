Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Freitagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 67,70 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 67,70 USD. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,46 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 68,92 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.045.468 Cisco-Aktien.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 72,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,16 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.09.2024 Kursverluste bis auf 51,15 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 24,45 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD in den Büchern standen.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

