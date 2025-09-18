DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.262 +0,3%Nas22.566 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
Fokus auf Aktienkurs

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gibt am Abend ab

19.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 67,95 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
58,70 EUR 0,50 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 67,95 USD. Die Cisco-Aktie sank bis auf 67,19 USD. Bei 68,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.969.004 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD. Gewinne von 6,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,15 USD am 20.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 24,73 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Analysten bewerten die Cisco-Aktie im Durchschnitt mit 70,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,67 Mrd. USD ausgewiesen.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

