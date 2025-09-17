DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.146 +0,3%Nas22.480 +1,0%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1786 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.645 -0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend höher

18.09.25 20:25 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 68,33 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 68,33 USD zu. Bei 68,64 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,94 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.101.357 Cisco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 5,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,00 USD je Cisco-Aktie an.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net



Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

