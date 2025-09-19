Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco fällt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Cisco gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 67,88 USD.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 67,88 USD. Zwischenzeitlich weitete die Cisco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,55 USD aus. Mit einem Wert von 67,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 567.647 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD an. Mit einem Zuwachs von 6,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,54 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Cisco-Aktie.

