Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies haussiert am Vormittag

Blick auf Clara Technologies-Kurs

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Clara Technologies-Papiere zuletzt 15,2 Prozent.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Clara Technologies zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 15,2 Prozent auf 1,74 EUR. Kurzfristig markierte die Clara Technologies-Aktie bei 1,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Clara Technologies-Aktien beläuft sich auf 330.183 Stück.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Clara Technologies im vergangenen Quartal 0,00 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clara Technologies 10000,00 CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt?

Clara Technologies-Aktie im Abwärtstaumel: ClaraTech zwischen KI-Hoffnung und Kurschaos

Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen