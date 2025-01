Clariant erhält Schadenersatzforderung von BASF

Von Ian Walker

DOW JONES--Wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt hat das Schweizer Chemieunternehmen Clariant vom deutschen Wettbewerber BASF eine Schadensersatzklage bekommen.

Clariant teilte am späten Montag mit, die Klage, in der Schadenersatz in Höhe von 1,4 Milliarden Euro gefordert wird, sei vier Unternehmen, darunter auch Clariant, zugestellt worden. Die Klage sei am Donnerstag bei einem Münchner Gericht eingegangen.

"Clariant weist die Vorwürfe entschieden zurück und wird sich in dem Verfahren mit Nachdruck verteidigen", teilte das Unternehmen mit. Man habe Beweise dafür, dass das Vorgehen der beteiligten Parteien keinerlei Auswirkungen auf den Markt gehabt habe. Die EU-Kommission hatte die Wettbewerbsverstöße im Juli 2020 sanktioniert.

BASF antwortete auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht sofort.

