SAP-Konkurrent Oracle steigert Umsatz und Gewinn - Oracle-Aktie vorbörslich dennoch schwächer

Dank des florierenden Cloud-Bereichs mit IT-Anwendungen und Speicherplatz im Internet stiegen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende August im Jahresvergleich um rund vier Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar (8,2 Mrd Euro). Der Nettogewinn nahm um neun Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar zu. Das teilte Oracle am Montag nach US-Börsenschluss im texanischen Austin mit.

Trotz des Wachstums kamen die Quartalszahlen bei den Anlegern zunächst nicht gut an. Die Aktie reagiert an der Börse in New York vorbörslich mit Kursabschlägen von 1,73 Prozent auf 87,35 US-Dollar. Oracle verdiente im abgelaufenen Vierteljahr zwar mehr als von Analysten im Schnitt angenommen, blieb beim Umsatz aber etwas unter den Prognosen. Der Konzern kämpft im lukrativen Cloud-Geschäft mit starker Konkurrenz wie Amazon Web Services oder Microsofts Azure-Plattform.

AUSTIN (dpa-AFX)

