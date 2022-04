Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Freitagmittag im Aufwind

Das Papier von Coca-Cola konnte um 13:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 56,28 EUR. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,91 EUR zu. Mit einem Wert von 56,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7.755 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,16 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2021 bei 43,93 EUR. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 21,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,80 USD.

Am 10.02.2022 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,16 Prozent zurück. Hier wurden 8,60 Milliarden USD gegenüber 9,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2021-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 10.02.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz am 27.07.2022.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aswadie / Shutterstock