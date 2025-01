Coca-Cola im Blick

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Donnerstagnachmittag zu

02.01.25 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 62,42 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 62,42 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 62,35 USD. Bisher wurden via New York 359.557 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,52 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. 17,78 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,94 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 7,18 Prozent wieder erreichen. Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 71,80 USD. Am 23.10.2024 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,54 Prozent auf 11,89 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11,95 Mrd. USD umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Coca-Cola am 18.02.2025 vorlegen. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,85 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

