Kursverlauf

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

03.09.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 72,48 USD.

Mit einem Wert von 72,48 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 72,53 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 72,25 USD. Bei 72,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 380.450 Coca-Cola-Aktien. Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 40,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,94 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,00 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,31 Mrd. USD im Vergleich zu 11,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Coca-Cola am 22.10.2024 präsentieren. Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,85 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie 94 Jahre geballte Finanzexpertise: Happy Birthday, Warren Buffett! Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstagnachmittag Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag

