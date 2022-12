Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Coca-Cola-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 60,20 EUR. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 59,90 EUR. Bei 60,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 6.226 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 65,16 EUR erreichte der Titel am 22.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 7,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2021 (46,84 EUR). Mit Abgaben von 28,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,67 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.063,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.044,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,49 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

