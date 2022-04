Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Vormittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 57,23 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 57,22 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 57,37 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 573 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 57,70 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 0,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,95 EUR am 20.05.2021. Mit einem Kursverlust von 23,20 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,80 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 25.04.2022. Es stand ein EPS von 0,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,47 Milliarden USD US-Dollar umgesetzt.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q1 2022 wird am 25.04.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz am 27.07.2022.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

