Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Um 06.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 59,33 EUR nach oben. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,46 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.922 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2022 bei 63,52 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 02.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,76 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 25.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.491,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.000,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Coca-Cola am 27.07.2022 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

