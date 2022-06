Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 06.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 58,90 EUR ab. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 58,90 EUR. Bei 58,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 161 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,93 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 31,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,50 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 25.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.491,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.000,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

