Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 71,62 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 71,62 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,66 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 435.476 Coca-Cola-Aktien.

Am 05.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,52 USD. Gewinne von 2,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,02 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,59 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

