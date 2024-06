Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coca-Cola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 63,96 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 63,96 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 63,87 USD. Bei 64,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 287.731 Coca-Cola-Aktien.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,36 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,62 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 19,40 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an.

Coca-Cola gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,26 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

