Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Coca-Cola-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 62,59 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 62,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.093 Coca-Cola-Aktien.

Bei 65,16 EUR markierte der Titel am 22.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,94 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 45,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 39,00 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,50 USD.

Coca-Cola gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.325,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.100,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Coca-Cola am 26.10.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

