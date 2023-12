Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 22:15 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 58,74 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 58,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,67 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 11.842 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 9,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,56 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

