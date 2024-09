Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Montagnachmittag vor

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 71,72 USD nach oben.

Das Papier von Coca-Cola legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 71,72 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,78 USD. Mit einem Wert von 71,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 285.963 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 23.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,59 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 12,31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,99 Mrd. USD umgesetzt.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

