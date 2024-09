Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 72,33 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 72,33 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 72,42 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 71,97 USD. Zuletzt wurden via New York 342.120 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,52 USD an. Gewinne von 1,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 28,73 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 69,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 23.07.2024. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,31 Mrd. USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

