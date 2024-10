Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 69,60 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 69,60 USD. Bei 69,90 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 69,41 USD. Bei 69,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 255.378 Coca-Cola-Aktien.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 73,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 32,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,84 USD aus. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 70,20 USD.

Coca-Cola ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,31 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,85 USD je Aktie belaufen.

