Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Mit einem Wert von 62,85 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 62,85 USD. Bei 62,88 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 62,88 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 291.875 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 64,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 21,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,94 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 11,26 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 10,99 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

