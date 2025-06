Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Coca-Cola im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 71,68 USD.

Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 71,68 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 290.235 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,77 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,62 USD am 08.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 15,44 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,33 USD.

Coca-Cola ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,26 Mrd. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

