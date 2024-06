Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 62,17 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 62,17 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 62,13 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,38 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 236.023 Coca-Cola-Aktien.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,51 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,55 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,26 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start fester

Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren eingefahren