Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 69,69 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 69,69 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 69,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,57 USD. Bisher wurden heute 201.490 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 73,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2023 auf bis zu 52,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,45 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,20 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 23.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11,99 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

