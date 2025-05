Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 71,82 USD nach oben.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 71,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.261.340 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. 3,56 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Abschläge von 15,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 76,50 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 29.04.2025. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,97 USD je Coca-Cola-Aktie.

