Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Montagnachmittag fester

17.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 69,88 USD.

Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 70,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 69,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 753.242 Coca-Cola-Aktien. Am 05.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,52 USD. Mit einem Zuwachs von 5,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 57,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,01 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 72,50 USD angegeben. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 11.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen. Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Coca-Cola am 28.04.2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen Optimismus in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone

