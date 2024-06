Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 62,38 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 62,38 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 62,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 364.689 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,36 USD) erklomm das Papier am 07.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,17 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,55 USD am 07.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 17,36 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,26 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,99 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

