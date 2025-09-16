Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Nachmittag Boden gut

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 66,91 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 66,91 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,94 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,47 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 498.321 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 9,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 22.07.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

