Coca-Cola Aktie
Marktkap. 240,38 Mrd. EURKGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: iTons / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 76,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 66,24
|Abst. Kursziel*:
14,73%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 66,40
|Abst. Kursziel aktuell:
14,46%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 79,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|11:06
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.