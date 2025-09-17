Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Coca-Cola

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 66,71 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 66,71 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 66,52 USD. Bei 66,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.094.512 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 10,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umsetzen können.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Von starken Dividenden profitieren: Lohnt sich "Dividenden-Hopping"?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt