Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Plus

21.06.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 63,02 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 63,02 USD. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,02 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.866.287 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 2,12 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Abschläge von 18,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an. Am 30.04.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,72 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11,26 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10,99 Mrd. USD umsetzen können. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Coca-Cola am 23.07.2024 vorlegen. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone Pluszeichen in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags Donnerstagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

