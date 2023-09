Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 58,29 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 58,29 USD ab. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 57,97 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,33 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 301.295 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 54,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 7,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 26.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11.966,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11.302,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

