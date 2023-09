Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagvormittag im Minus

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 57,51 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 57,51 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,43 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.387 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 12,78 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 54,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,00 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.966,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,64 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

