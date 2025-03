Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 68,73 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 68,73 USD. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,08 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 68,35 USD. Bei 68,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 656.549 Coca-Cola-Aktien.

Bei 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,97 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (57,94 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 15,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,01 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,50 USD an.

Am 11.02.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,46 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent auf 11,32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,96 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

