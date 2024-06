Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 63,43 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 63,43 USD nach oben. Bei 63,51 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 62,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 326.529 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 64,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 1,46 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,73 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,72 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent auf 11,26 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.07.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

