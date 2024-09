Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 71,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 71,59 USD. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 289.899 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,52 USD) erklomm das Papier am 05.09.2024. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 2,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 38,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00 USD an.

Am 23.07.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 12,31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,99 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Coca-Cola am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

