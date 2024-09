Kursentwicklung im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

26.09.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 71,17 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 71,17 USD nach. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,85 USD nach. Mit einem Wert von 70,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 439.039 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,52 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 3,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,94 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus. Am 23.07.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 USD je Aktie gewesen. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025. Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,85 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start in Rot Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr verdient Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels stärker

