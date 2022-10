Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 59,04 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 59,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.568 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 9,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 25.10.2022 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.063,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 10.100,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Coca-Cola am 09.02.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,46 USD je Aktie belaufen.

