Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag mit Kursplus

Das Papier von Coca-Cola legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 59,29 EUR. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,29 EUR. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 3.032 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2022 bei 65,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,01 Prozent. Bei 46,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,28 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 25.10.2022 vor. Das EPS lag bei 0,69 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.063,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.100,00 USD in den Büchern standen.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,48 USD im Jahr 2022 aus.

