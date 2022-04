Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola fällt am Donnerstagnachmittag

Um 16:22 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 62,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,29 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,69 EUR. Zuletzt wechselten 46.318 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 62,99 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,29 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2021 auf bis zu 43,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,17 USD.

Am 25.04.2022 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 10.491,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,57 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Coca-Cola am 27.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,65 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

